Секретный свидетель появился в деле об убийстве любовницы российским чиновником

В деле об убийстве бывшим главой Раменского района Московской области Андреем Кулаковым своей любовницы Евгении Исаенковой появился секретный свидетель. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщает «Росбалт».

По данным агентства, все данные нового свидетеля были засекречены в целях безопасности. Он утверждает, что в ходе доверительного разговора Кулаков сообщил ему, что поссорился с Исаенковой 6 июля 2019 года. Та якобы призналась, что состояла в интимной связи с несколькими другими мужчинами.

После этого, по словам свидетеля, разозленный Кулаков «в порыве ревности» задушил Исаенкову, переодел ее в спортивный костюм, чтобы скрыть улики, а затем положил тело рядом с задним сиденьем автомобиля жертвы. Свидетель также заявил, что, как утверждал Кулаков, его не посадят за убийство, поскольку он «сумеет выкрутиться».

Между тем источник «Росбалта», знакомый с ситуацией, отметил, что показания секретного свидетеля сомнительны: они появились очень вовремя для следствия, а Кулаков — отставной высокопоставленный чиновник — вряд ли стал бы признаваться кому-то в убийстве и описывать подробности.

1 ноября 2019 года сообщалось, что следователи выдвинули новый мотив, из-за которого Кулаков мог задушить Исаенкову. По данным СМИ, жена Кулакова знала о романе мужа и постоянно устраивала скандалы. Исаенкова тоже скандалила и требовала, чтобы Кулаков развелся с женой. В порыве гнева она могла сказать что-то обидное бывшему чиновнику, и во время очередной ссоры у него не выдержали нервы.

Исаенкова была сотрудницей Общественной палаты Раменского района. Она пропала в ночь на 2 мая, на следующий день ее тело обнаружили в ее автомобиле. По предварительным данным, женщина была задушена руками и предметом из ткани — колготками или платком. В салоне Mercedes, где было найдено тело Исаенковой, остались ДНК-следы Кулакова. Проверка на полиграфе подтвердила его виновность в убийстве. Чиновник утверждает, что на момент расправы имеет алиби: он был дома с семьей.

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