Российского чиновника отдали под суд за убийство любовницы

В Московской области под суд пойдет бывший главы Раменского района Андрей Кулаков, обвиняемый в убийстве своей любовницы Евгении Исаенковой, которая была заместителем председателя районной общественной палаты. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

Установлено, что в ночь на 2 мая 2019 года Исаенкова сидела за рулем своего Mercedes, припаркованного в лесу. Рядом с ней на пассажирском сиденье находился Кулаков. Во время ссоры чиновник ударил ее кулаком в лицо, перетащил на заднее сиденье и задушил, после чего скрылся с места преступления.

По словам источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, любовники состояли в отношениях шесть лет. В этот вечер Кулаков назначил свидание Исаенковой, но после интимной близости у пары разгорелась ссора. Любовница в очередной раз потребовала от чиновника уйти от жены, но тот отказался. Скандал закончился убийством.

По данным собеседника издания, совершив преступление, Кулаков решил уехать за пределы России, предварительно почистив все переписки с любовницей и сложив с себя полномочия главы района. Последним он и привлек к себе внимание правоохранителей.

В ближайшее время его уголовное дело направят в Раменский городской суд.