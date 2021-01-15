Восстановлена картина убийства российским чиновником своей любовницы

Завершено расследование уголовного дела бывшего главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве своей любовницы Евгении Исаенковой, которая была заместителем председателя районной общественной палаты. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего Кулаков предстанет перед судом. Между тем следствие восстановило картину преступления. Для этого была проведена инсценировка убийства на местности с приглашенными статистами и пятью консультантами-криминалистами.

Следствие считает, что в ночь на 2 мая 2019 года Исаенкова сидела за рулем своего Mercedes, припаркованного в лесу. Рядом с ней на пассажирском сиденье находился Кулаков. Во время ссоры он ударил ее кулаком в лицо, перетащил на заднее сиденье, где задушил. Затем он переодел убитую и положил на пол машины.

После совершения преступления Кулаков вернулся домой. На следующий день он пришел в квартиру, которую снимал для встреч с любовницей, стер свои отпечатки пальцев. Потом он подал заявление об увольнении и приобрел билеты в Белоруссию.

Кулаков свою вину отрицает. Он и его супруга утверждают, что у него имеется алиби: чиновник был дома, такие же показания дает консьержка.

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