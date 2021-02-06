Российский чиновник попросил присяжных судить его за убийство любовницы

Бывший глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков подал ходатайство о том, чтобы уголовное дело об убийстве его любовницы Евгении Исаенковой, в котором он обвиняется, рассматривал суд присяжных.

Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, обвиняемый настаивает на своей невиновности.

Материалы дела были переданы на рассмотрение в Раменский городской суд, однако прокуратура потребовала отправить дело в Мособлсуд для изменения подсудности. Обвинение просит передать материалы в суд другого района Подмосковья в связи с тем, что Кулаков долгое время руководил Раменским районом, у него имеются там обширные связи, в том числе в судейском корпусе, поэтому у прокуратуры есть сомнения в объективности суда.

По версии следствия, в ночь на 2 мая 2019 года Исаенкова сидела за рулем своего Mercedes, припаркованного в лесу. Рядом с ней на пассажирском сиденье находился Кулаков. Во время ссоры чиновник ударил ее кулаком в лицо, перетащил на заднее сиденье и задушил, после чего скрылся с места преступления.

По словам источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, Исаенкова и Кулаков состояли в любовной связи в течение шести лет. В тот вечер Кулаков назначил свидание Исаенковой; при встрече она в очередной раз потребовала, чтобы чиновник ушел от жены. Кулаков отказался, они поссорились, ссора закончилась убийством.

По данным собеседника издания, совершив преступление, Кулаков решил скрыться за пределами России. Он удалил всю переписку с Исаенковой и сложил с себя полномочия главы района. Последним действием он и привлек к себе внимание правоохранителей.