Силовые структуры
 
Последние новости
Освобождавший Пальмиру генерал ответил на слова Эрдогана о горстке победителей
МВФ одобрил экономическую политику России во время пандемии
Facebook назначили многомиллионный штраф
Квентин Тарантино поделился планами на будущие фильмы
Саакашвили вернулся в Грузию в грузовике с молочной продукцией
Британцы начнут платить за использование одноразовых товаров
Биткоин побил исторический рекорд
Снявшуюся обнаженной у здания МГУ девушку избили 
Ксения Собчак пришла на допрос в Сочи в кепке с нецензурной фразой
Аппарат МРТ убил находившегося внутри пациента
Новости партнеров

Раскрыта переписка убитой любовницы главы Раменского района Московской области

Восстановлены поступившие на телефон убитой любовницы российского чиновника сообщения
Перейти в «Мою Ленту»
Евгения Исаенкова
Евгения Исаенкова
Фото: страница «Раменское Сегодня» во «ВКонтакте»

Во время очередного заседания по делу об убийстве заместителя председателя общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой была озвучена ее переписка с угрозами от неизвестного человека. Об этом в среду, 20 октября, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, переписка была получена защитой обвиняемого в убийстве любовника жертвы — бывшего главы района Андрея Кулакова в ходе проведенной экспертизы. Согласно раскрытым во время заседания адвокатом Артемом Сарбашевым данным, у девушки были враги, которые могли желать ей смерти.

Незадолго до ее смерти, записанный как «Потолок» мужчина писал Исаенковой: «Тебе лучше скрыться. Меня сложно по-настоящему разозлить, но у тебя, кажется, получается». От других мужчин ей поступали рекомендации скрыться и предложения о помощи из-за появившихся проблем.

По слова адвоката Сарбашева, точно установить, кто все эти люди, пока не удалось. Обвиняемый в убийстве чиновник также заявил, что не знает авторов выявленных экспертами сообщений.

Как сообщает в своем Telegram-канале издание «МК», эти сообщения, Исаенкова получила за месяц до своей гибели. Она их практически сразу удаляла и восстановить фрагменты переписки экспертам стоило немалого труда.

31 августа сообщалось, что обвиняемый в преступлении бывший глава Раменского района Андрей Кулаков заявил, что не причастен к убийству Евгении Исаенковой.

Исаенкова была сотрудницей Общественной палаты Раменского района. Она пропала в ночь на 2 мая 2019 года, на следующий день ее тело обнаружили в ее автомобиле. По предварительным данным, женщина была задушена руками и предметом из ткани — колготками или платком. В ее убийстве обвиняют бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В деле об убийстве любовницы российского чиновника появился вор в законе Шишкан
Российского чиновника отдали под суд за убийство любовницы
Восстановлена картина убийства российским чиновником своей любовницы
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:03 2 сентября

«Про Фишера слышали? Это я»

25 лет назад в России провели последнюю смертную казнь. В Москве расстреляли убийцу 11 детей
10:1119 октября

Восемь заключенных саратовской колонии отказались писать заявление о пытках

07:5219 октября

Полиция нашла пропавших в Красноярском крае 11-летних девочек

07:3519 октября

В СКР заявили о тщательной подготовке стрелка к нападению в школе в Казани

Силовые структуры00:0112 августа

«Они, говоря по-русски, борзеют»

Как иностранные дипломаты пытаются раздобыть в России секретные данные?
03:0819 октября

У экс-офицера ФСБ и его жены нашли сотни счетов за рубежом и в России

02:2019 октября

СК пояснил критику госпитализированного после совещания с Бастрыкиным сотрудника

01:2619 октября

Жители Вологды рассказали об убийце девятилетней девочки

Силовые структуры00:0110 августа

«Они не знали, что везут»

Наркоторговцы в России вернулись к схеме из 1990-х. Как она может заменить закладки?
00:3519 октября

Бастрыкин запросил данные о гибели россиян в отеле в Албании

23:4618 октября

Установлена предполагаемая убийца девочки в Вологде

23:2418 октября

Искавший наложницу для боевиков вербовщик получил тюремный срок

Россия
«Люди просто выживали»
Руины, банды и шариатские суды: как Чечня жила между двумя войнами
Противовирусный экспресс.
В 10 московских школах появилась возможность по экспресс-тестированию на COVID-19
«Мужское государство» признали экстремистским в России.
Как члены движения травили женщин и проиграли войну с брендами?
«Он будет терзать человечество»
Мутации ДНК и побочки от вакцин: биолог разрушает главные мифы о коронавирусе
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
«Говорили — сами виноваты, что остались»
Как армяне живут в Азербайджане и почему после двух войн они все еще верят в мир
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
«В Сибири шла ядерная война»
Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
Все материалы
Экономика
В ЕС признали способность Украины затянуть сертификацию «Северного потока-2»
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
Путин опроверг заинтересованность России в росте цен на газ
Точка притяжения.
Реставрация вдохнет новую жизнь в здание Центрального телеграфа
Сбер возглавил ESG-ренкинг финансового сектора России
В России увидели риск нового роста цен на продукты из-за дорогого газа
Партнерский материал
За свои деньги.
Чем хороши новые ноутбуки MagicBook от Honor?
Все материалы
Силовые структуры
Обвиняемый в госизмене основатель Group-IB пожаловался на условия в СИЗО
Экзамен на краповые береты закончился дракой.
Бойцов из Чечни обвинили в обмане. Среди не сдавших — племянник Кадырова
Восемь заключенных саратовской колонии отказались писать заявление о пытках
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Полиция нашла пропавших в Красноярском крае 11-летних девочек
В Пермском крае ученик открыл стрельбу в школе.
Подростка с охотничьим карабином обезвредила директор
В СКР заявили о тщательной подготовке стрелка к нападению в школе в Казани
Все материалы
Наука и техника
Смерть — не выход.
Руины США, нечисть и дыра мироздания: Хидео Кодзима учит любить жизнь в Death Stranding Director’s Cut
Создан аккумулятор будущего для автомобилей.
Чем он отличается от обычных батарей и как поможет спасти жизнь пассажиров?
Профессор Дэвид ДжулиусУченым из США дали Нобелевские премии по медицине:
они смогли объяснить то, что сотни лет было загадкой для науки
Все материалы
Спорт
Партнерский материал
Карпина Марибором не напугать.
Визит Гуса Хиддинка в Словению обернулся кошмаром, но Карпина прошлое не волнует
Легкоатлетка Камиа Юсуфи на Олимпийских играх-2016«Нас просто застрелят»
Талибы запретили женский спорт. Какая судьба ждет афганских спортсменок?
Маргарита Николаева«Кастро сразу обратил на нее внимание»
Как советская гимнастка поразила Америку и очаровала лидера кубинской революции
Александр Усик и Энтони ДжошуаКак казак британца боксу учил.
Усик отобрал у Джошуа четыре чемпионских пояса. Еще одна победа и он станет легендой бокса
Все материалы
Культура
OuriГлавная музыка месяца:
невероятный дебют, новый «Мумий Тролль» и старые Radiohead
В Большом театре на глазах у зрителей погиб артист.
37-летнему мужчине придавило шею декорацией во время спектакля
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»
Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
Жуй буржуев.
Кровавый корейский сериал «Игра в кальмара» стал мировым хитом Netflix. Что с ним не так?
Все материалы
Интернет и СМИ
Врач назвал «самый отвратительный» способ приготовления пельменей
Протесты, страх и любовь вопреки всему.
Какой пандемия коронавируса предстала на снимках лучших фотографов мира?
Сообщение о перебоях с кислородом в ЦРБ под Волгоградом оказалось недостоверным
Как на Западе успешно борются с торговлей наркотиками в даркнете и почему в России это не так?
 
Сайт мэрии Москвы «упал» после новости о новых коронавирусных ограничениях
Бремя денег.
Крупнейшие соцсети мира зарабатывают на людях миллиарды. Почему они не защищают от ненависти и убийств?
Участник шоу на ТНТ высказался о последствиях шутки про Кадырова
Все материалы
Ценности
Стилисты перечислили вновь вернувшиеся в моду тренды из 2000-х
В Раду в Prada.
Как Юлия Тимошенко полюбила роскошь и стала иконой стиля для украинских женщин
Голливудский актер обругал Гарри Стайлса за фото в платье на обложке Vogue
Рома Желудь«Я — красивая игрушка»
Самые известные эскортники России — об осуждении, заработке и тайных желаниях клиенток
Эмма Уотсон посетила ковровую дорожку впервые за два года и подверглась критике
Яйя Джамме (в центре)«Он не хотел секса, он хотел наказать»
Как африканский лидер насиловал женщин, убивал геев и бежал с миллионами долларов
Дочь Анджелины Джоли появилась на ковровой дорожке в старом платье матери
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Самая страшная пушка Лос-Анджелеса.
Как дочь легендарного актера и культовой модели стала охотницей за головами
Раскрыта личность легендарного маньяка Зодиака.
Кем оказался жестокий убийца, которого боялась вся Америка?
«Если в России ты неудачник, то здесь станешь топ-менеджером»
История россиянки, которая перебралась в Африку
Все материалы
Land Rover показал первую фотографию нового Range Rover
Автомобили, которых вы не ожидали от Peugeot
Победитель Indianapolis 500, первый кабриолет с жесткой крышей и другие
Дилеры Lada рассказали о «катастрофическом» дефиците запчастей
Победы Баварии: эпохальные модели BMW
Однодверный компакт, великолепные родстеры, первый электрокар и другие машины
Представлен новый Honda Civic Si
Аппетит приходит во время езды: едем на гастрономическое ралли
Для кого и зачем проводят гастроралли Gorkyclassic
Skoda остановила работу двух чешских заводов
Все материалы
Среда обитания
В Москве начали проводить кастинги для арендаторов квартир
«Вопрос национальности стоит очень остро»
В Москве все сложнее снять квартиру. Каких жильцов не любят в столице?
Угольный гигант проспонсирует борьбу с изменением климата
Названы районы Москвы с самым заметным ростом цен на новостройки
Алена Водонаева решила купить квартиру для кота
Со счастливым концом.
Скандалы, критика и угрозы Гитлера: непростая история Эйфелевой башни
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Кино аттракционов:
как советский милиционер изобрел новый подход к монтажу в фильмах и стал вдохновением для всего мира
«Далеко, холодно, и может съесть медведь»
Чем влечет Магадан любителей экстремального спорта?
Вне времени.
За сотни лет они почти не изменили уклад своей жизни: как и где в России живут коренные народы
Город-герой Сталинград.
Ради чего немецкие войска решили уничтожить город?
Прикоснуться к истории:
почему важно восстанавливать старейшие кинотеатры России
«Переполняет чувство гордости»:
как в России зарождалось театральное искусство и появился первый театр
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Все материалы