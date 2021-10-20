Раскрыта переписка убитой любовницы главы Раменского района Московской области

Во время очередного заседания по делу об убийстве заместителя председателя общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой была озвучена ее переписка с угрозами от неизвестного человека. Об этом в среду, 20 октября, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, переписка была получена защитой обвиняемого в убийстве любовника жертвы — бывшего главы района Андрея Кулакова в ходе проведенной экспертизы. Согласно раскрытым во время заседания адвокатом Артемом Сарбашевым данным, у девушки были враги, которые могли желать ей смерти.

Незадолго до ее смерти, записанный как «Потолок» мужчина писал Исаенковой: «Тебе лучше скрыться. Меня сложно по-настоящему разозлить, но у тебя, кажется, получается». От других мужчин ей поступали рекомендации скрыться и предложения о помощи из-за появившихся проблем.

По слова адвоката Сарбашева, точно установить, кто все эти люди, пока не удалось. Обвиняемый в убийстве чиновник также заявил, что не знает авторов выявленных экспертами сообщений.

Как сообщает в своем Telegram-канале издание «МК», эти сообщения, Исаенкова получила за месяц до своей гибели. Она их практически сразу удаляла и восстановить фрагменты переписки экспертам стоило немалого труда.

31 августа сообщалось, что обвиняемый в преступлении бывший глава Раменского района Андрей Кулаков заявил, что не причастен к убийству Евгении Исаенковой.

Исаенкова была сотрудницей Общественной палаты Раменского района. Она пропала в ночь на 2 мая 2019 года, на следующий день ее тело обнаружили в ее автомобиле. По предварительным данным, женщина была задушена руками и предметом из ткани — колготками или платком. В ее убийстве обвиняют бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова.