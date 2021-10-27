Раскрыты причины освобождения судом вдовы расчлененного рэпера Картрайта

По делу расчлененного рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) назначены еще две экспертизы. Подробности судебного заседания по резонансному делу в среду, 27 октября, «Ленте.ру» раскрыли в объединенной пресс-службе судов города.

Помимо ситуационной и автороведческой экспертизы, которая должна выявить автора многочисленных сообщений в социальных сетях от лица погибшего, следствию необходимо сделать еще ряд действий. За прошедшие восемь месяцев следователи ни разу не проводили следственные действия с обвиняемой. Защита заявила о волоките при расследовании уголовного дела и потребовала вдову рэпера отправить домой.

Обвинение настаивало, что только нахождение Кохал в СИЗО может гарантировать ее законопослушное поведение. При этом, не найдя оснований для дальнейшего содержания вдовы погибшего рэпера под стражей, суд отправил ее под домашний арест.

Ранее в среду, 27 октября, сообщалось, что Марину Кохал освободили из СИЗО и отправили под домашний арест, во время которого она будет находиться по месту жительства.

Расчлененное тело музыканта нашли в квартире в Санкт-Петербурге летом 2020 года. Обвинение в его смерти предъявили вдове. Следователи считают, что она убила мужа и расчленила тело, чтобы скрыть преступление. Кохал утверждает, что Юшко умер от передозировки наркотиками, а она расчленила его, чтобы не разочаровывать его фанатов. Эксперты до сих пор не установили точную причину гибели рэпера.