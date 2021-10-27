Вдову расчлененного рэпера Картрайта отпустили домой

Санкт-Петербургский городской суд изменил меру пресечения Марине Кохал, обвиняемой в убийстве мужа — рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), и опустил ее домой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Вдову освободили из СИЗО и отправили под домашний арест, во время которого она будет находиться по месту жительства. Таким образом, суд отказал следователю в удовлетворении ходатайства о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей. Конвой выпустил Кохал из стеклянной клетки в зале суда. Видео предоставлено пресс-службой.

На кадрах видно, как после изменения меры пресечения охрана освобождает женщину. Она обнимается с адвокатом.

Расчлененное тело музыканта нашли в квартире в Санкт-Петербурге летом 2020 года. Обвинение в его смерти предъявили вдове. Следователи считают, что она убила мужа и расчленила тело, чтобы скрыть преступление. Кохал утверждает, что Юшко умер от передозировки наркотиками, а она расчленила его, чтобы не разочаровывать его фанатов причиной его смерти. Эксперты до сих пор не установили точную причину гибели рэпера.