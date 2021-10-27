Стали известны детали побега члена банды Басаева из психбольницы

Стали известны детали побега Магомеда Алханова, члена банды Шамиля Басаева, из астраханской психбольницы — преступник смог улизнуть через крышу во время прогулки. Об этом в среду, 27 октября, сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника, во время прогулки в психиатрической больнице он отогнул армированный прут перекрытия крыши и проник за территорию учреждения.

После случившегося Алханова объявили в федеральный розыск. При побеге мужчина был одет в спортивный костюм и кроссовки черного цвета. Его приметы: худощавое телосложение, седая борода.

Алханов был задержан в середине июня 2021 года за участие в нападении на военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ. Мужчине должны были предъявить обвинение за вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих. В психиатрическую больницу его поместили для проведения судебно-психиатрической экспертизы.

29 февраля 2000 года в горно-лесистой местности у чеченского села Улус-Керт банда под предводительством Басаева и Хаттаба совершила вооруженное нападение на десантников. В боестолкновении с боевиками погибли 84 военнослужащих.