Из российской психбольницы сбежал особо опасный преступник

Полиция разыскивает осужденного Магомеда Алханова, сбежавшего из психиатрической больницы в Астрахани. Об этом сообщает УМВД России по Астраханской области.

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Уточняется, что особо опасный преступник 1982 года рождения был осужден по статье «Бандитизм». При побеге он был одет в спортивный костюм и кроссовки черного цвета. Его приметы: худощавого телосложения, седая борода.

13 октября сообщалось, что из краснодарской психиатрической больницы сбежали три пациента, находившиеся там на лечении. По версии правоохранительных органов, мужчины спилили решетку больницы, после чего совершили побег. Позднее одного из них, ранее судимого за совершение кражи, сотрудники уголовного розыска задержали в республике Адыгея. Один из двух пациентов, до сих пор остающихся на свободе, имеет судимость за совершение особо тяжкого преступления.