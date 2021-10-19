Толпа растерзала пившего кровь детей серийного убийцу

В Кении избили до смерти беглого преступника, убивавшего детей и пившего их кровь

В Кении толпа растерзала беглого серийного убийцу, который пил кровь детей. Об этом сообщает издание Washington Post.

20-летний Мастен Ванжала был арестован в июле в ходе расследования гибели двух мальчиков, одному из которых было 12, а другому — 13 лет. Оказавшись за решеткой, он сознался, что в течение пяти лет убил не менее 10 детей. Как правило, Ванжала представлялся футбольным тренером, давал своим жертвам наркотики, а затем убивал их. В некоторых случаях он пил кровь убитых.

В октябре ему удалось сбежать из отделения полиции в Найроби. Спустя три дня Ванжалу заметили школьники в его родном городе Бунгома, располагающемся в 400 километрах от Найроби. Когда они подняли тревогу, собравшаяся толпа избила преступника до смерти.

После побега Ванжалы в Найроби арестовали троих полицейских. Их подозревают в том, что они помогли сбежать преступнику.

Ранее сообщалось, что в мексиканском городе Сан-Франциско-Ихуатлан подозреваемого в изнасиловании бросили в вольер с крокодилами. Полицейским удалось его спасти.