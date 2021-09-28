Неизвестный мужчина расстрелял двух россиян в Вологодской области

В Вологодской области россиянин расстрелял мужчину и женщину из охотничьего ружья

В Вологодской области неизвестный мужчина расстрелял из охотничьего ружья двух человек. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, ЧП произошло в поселке Вохтога. В результате один человек погиб, второй с тяжелыми ранениями доставлен в больницу. На место происшествия выдвинулся специальный отряд быстрого реагирования Росгвардии. Ведется розыск сбежавшего преступника.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», жертвой неизвестного стрелка стала женщина. Второй пострадавший — мужчина.

20 сентября в результате устроенной 18-летним студентом стрельбы в Пермском государственном университете погибли шесть человек.