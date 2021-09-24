Покончившему с собой главе пермского управления СКР грозило уголовное дело

Покончившему с собой полковнику Сергею Сарапульцеву, главе управления Следственного комитета России (СКР) по Пермскому краю, грозила доследственная проверка. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информированные источники.

По их данным, председатель СКР Александр Бастрыкин обещал снять полковника с должности и провести в отношении него проверку по признакам халатности с последующим возбуждением дела.

О гибели Сергея Сарапульцева стало известно 23 сентября. Он совершил суицид после того как вернулся с совещания, где обсуждалось расследование уголовного дела о вооруженном нападении на Пермский госуниверситет.

Полковника обвинили в плохой организации расследования и несвоевременном реагировании на жалобы населения. «В его адрес было много критики, в том числе необоснованной. По итогам встречи намекнули, чтобы готовился к увольнению», — пояснил один из собеседников «Ленты.ру».

По факту гибели Сарапульцева в центральном аппарате СКР назначили процессуальную проверку.

Сергей Сарапульцев родился в 1967 году. Окончил Пермский госуниверситет, где недавно стрелок Тимур Бекмансуров устроил стрельбу. Сарапульцев служил в налоговой службе до 2002 года, а затем перешел в следственные органы прокуратуры. Главой пермского управления СКР назначен в июле 2018 года. Коллеги отзываются о нем как об опытном и знающем следователе. Имеет наградной пистолет.