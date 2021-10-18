Искавший наложницу для боевиков вербовщик получил тюремный срок

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к четырем с половиной годам тюрьмы вербовщика Мукаилгаджи Магомедова, который пытался завербовать молодую россиянку с целью вывезти ее в Египет и передать в сексуальное рабство радикальным исламистам. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

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С ноября по декабрь 2020 года Магомедов знакомился с девушками в Instagram и предлагал им отправиться в совместное поездки за границу. Согласно материалам обвинения, делал он это по просьбе «друга» — боевика Абу Кудама ан Наджия, который находится в международном розыске.

Как сообщил RT источник, Магомедову удалось завербовать жительницу Санкт-Петербурга, чье имя не приводится, под предлогом обеспечить религиозное образование в Египте. В начале декабря прошлого года он встретился с девушкой и забрал у нее телефон, чтобы родственники, объявившие девушку в розыск, не могли с ней связаться.

Он убедил ее сбежать из дома и несколько дней скрывал от родственников и полиции. Спасти девушку и задержать преступника удалось в аэропорту Пулково при попытке вывезти россиянку в Египет транзитом через Турцию.

Магомедов признан виновным по статьям «Вербовка» и «Несообщение о преступлении». Свою вину преступник признал в зале суда и отказался от дачи показаний.

Ранее стало известно, что колумбийская монахиня-францисканка Глория Сесилия Нарваес провела более четырех лет в плену у боевиков радикальной группировки «Фронт освобождения Масина», связанной с террористической сетью «Аль-Каида» (запрещена в России). Она была похищена 7 февраля 2017 года недалеко от границы Мали с Буркина-Фасо.