ФСБ задержала в Москве восемь участников террористической организации

ФСБ задержала в Москве восемь участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом в понедельник, 4 октября, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, среди задержанных — два главаря и шесть членов ячейки, которые занимались вербовкой в свои ряды новых сторонников и распространяли в столичном регионе свою идеологию. В ходе обысков у них были изъяты пропагандирующие терроризм материалы. Исламисты призывали к свержению институтов светского общества и насильственному свержению власти.

23 сентября сообщалось, что в ходе трех спецопераций в сентябре в Свердловской области ФСБ задержала 15 членов террористического сообщества «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», пятеро из них были арестованы.

