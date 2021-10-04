Появилось видео спецоперации ФСБ по поимке исламистов в Москве

Появилось оперативное видео ФСБ о проведенной спецоперации по пресечению деятельности ячейки запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Московском регионе. Ролик показал телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.

На кадрах бойцы спецназа выламывают металлическую дверь в квартиру. Там силовики укладывают подозреваемых на пол и надевают наручники.

Ранее 4 октября ФСБ сообщила о задержании в Москве и области восьми исламистов, которые занимались распространением радикальной идеологии.