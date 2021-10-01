Появилось видео задержания ФСБ готовившего теракт в Карачаево-Черкесии

Задержание подозреваемого в попытке совершить теракт в Карачаево-Черкесии попало на видео. Оперативное видео ФСБ опубликовал телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.

На кадрах показано, как спецназ надевает наручники на лежащего на земле молодого человека. У него изымается пятилитровая пластиковая бутылка, начиненная металлическими болтами и смесью белого цвета. Задержанный говорит оперативнику, что ему 20 лет.

Сотрудники ФСБ изъяли у подозреваемого компоненты и инструменты для изготовления самодельного взрывного устройства. Также в телефоне молодого человека была найдена переписка с боевиками «Исламского государства» (запрещенная в России организация), в которой говорится о планах теракта.

Подозреваемый дал признательные показания, возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ 205 («Приготовление к теракту») и 205.5 («Участие в деятельности террористической организации»).

Ранее 1 октября сообщалось о задержании 20-летнего жителя Карачаево-Черкесии, который готовил теракт против силовиков.