ФСБ предотвратила теракт во Владивостоке

ФСБ задержала лидера неонацистской группировки, который готовил теракт во Владивостоке

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт во Владивостоке, который готовил 21-летний лидер неонацистской группировки «Правые Приморья»; он задержан. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Молодой человек намеревался использовать самодельное взрывное устройство. По данным ЦОС ФСБ, целью теракта, который готовил задержанный, было «воздействие на решения органов государственной власти в сфере миграционной политики».

27 сентября сообщалось, что главарем банды из пятерых неонацистов, готовившей теракты против сотрудников правоохранительных органов, был 19-летний житель Уфы.

По данным следствия, 19-летний подозреваемый вовлек четырех знакомых в возрасте от 17 до 20 лет в подготовку теракта в отношении силовых структур и государственной власти России. Все они были задержаны оперативниками ФСБ России.