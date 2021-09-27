Главарем готовивших теракты против силовиков неонацистов был 19-летний россиянин

Главарем банды из пятерых неонацистов, готовившей теракты против сотрудников правоохранительных органов, был 19-летний житель Уфы. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, 19-летний подозреваемый вовлек четырех знакомых в возрасте от 17 до 20 лет в подготовку теракта в отношении силовых структур и государственной власти России. Главарь занимался идеологической обработкой своих сообщников, распространяя идеи неонацизма, учил их пользоваться оружием и тренировал, обучая азам террористической деятельности.

Изучив информацию по изготовлению бомбы, он нашел необходимые компоненты и самостоятельно изготовил взрывное устройство. Осуществить теракт молодому человеку не удалось. 27 сентября вместе с сообщниками он был задержан спецназом ФСБ.

В ходе обыска у группировки изъяли солидный арсенал холодного оружия, включавший ножи, топоры и мачете, а также взрывчатое вещество и портреты главарей Третьего рейха и Бандеры.

СКР возбудил уголовное дело по статье 205 («Приготовление к совершению террористического акта») УК РФ, 205.3 («Прохождение обучения террористической деятельности»)УК РФ и 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ») УК РФ. Решается вопрос об аресте и помещении подозреваемых в СИЗО на время следствия.