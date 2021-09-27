Задержание готовившей теракты против силовиков банды неонацистов попало на видео

Задержание банды неонацистов, готовившей теракты против сотрудников силовых ведомств, попало на видео. Ролик в понедельник, 27 сентября, публикует ТАСС.

На кадрах видно, как спецназ ФСБ входит в квартиру, где находятся участники группировки, и укладывает их на пол. Далее демонстрируется внушительный арсенал холодного оружия, изъятый у задержанных, включающий ножи, топоры и мачете. Также показана работа сапера возле предметов, лежащих в полиэтиленовых пакетах. Вероятно, это элементы взрывного устройства, которые члены группировки прятали в тайнике.

О задержании в Уфе готовившей теракт против сотрудников правоохранительных органов группировки из пятерых неонацистов 2001-2003 годов рождения сообщалось ранее 27 сентября. Молодые люди планировали совершить теракт с использованием самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств на одном из объектов правоохранительных органов.