В Красноярске на видео попало задержание спецназом группы скинхедов

В Красноярске спецназ задержал группировку скинхедов, которые нападали на мигрантов и неформальную молодежь города. Происходящее попало на видео. Кадры задержания публикует Telegram-канал «112».

На записи видно, как бойцы СОБР проникли в квартиру. На вопрос полицейского о связи с «правым движем» один из задержанных ответил, что не понимает, о чем речь. «Я околофутбольщик», — уверяет молодой человек на камеру.

По версии следствия, в группе было десять участников в возрасте от 18 до 23 лет. Они нападали на неформальную молодежь и приезжих из Средней Азии. В ряде случаев для атаки скинхеды использовали аэрозольные пистолеты «Удар» и холодное оружие. У задержанных при обыске изъяли также запрещенную литературу.

Возбуждено уголовное дело по статьям о побоях, хулиганстве и организации экстремистского сообщества.