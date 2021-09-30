Появилось видео ФСБ с поимкой готовившего теракт во Владивостоке неонациста

ФСБ опубликовала оперативное видео спецоперации по предотвращению теракта во Владивостоке, который готовил 21-летний лидер неонацистской группировки «Правые Приморья». Запись показало РИА Новости.

На кадрах видны двое молодых людей, которые бросают коктейли Молотова. Бойцы спецназа вбегают в квартиру и кладут на пол подозреваемого.

Ранее 30 сентября ФСБ сообщила о поимке неонациста 2000 года рождения. Молодой человек намеревался использовать самодельное взрывное устройство. Целью теракта было «воздействие на решения органов государственной власти в сфере миграционной политики».

У подозреваемого изъяты компоненты и инструкции для изготовления бомбы, холодное оружие, устав праворадикальной группировки с призывами к преступлениям. Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.