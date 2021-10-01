ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии

ФСБ: житель Карачаево-Черкесии готовил теракт в республике по указанию ИГ

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Карачаево-Черкесии. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

Диверсию против сотрудников правоохранительных органов готовил местный житель 2001 года рождения. Он получил указание на совершение теракта от эмиссаров запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

Предполагаемый террорист задержан. Возбуждено уголовное дело.

30 сентября спецслужбы сообщили о предотвращении теракта во Владивостоке. Задержан 21-летний лидер неонацистской группировки «Правые Приморья». Он намеревался использовать самодельное взрывное устройство. Целью теракта было «воздействие на решения органов государственной власти в сфере миграционной политики».