Россиянин получил шесть лет за оправдание теракта в здании ФСБ

Первый восточный окружной военный суд в Хабаровске приговорил к шести годам заключения жителя Читы, который в сети неоднократно оправдывал теракт, произошедший в здании управления ФСБ по Архангельской области в октябре 2018 года. Об этом в пятницу, 17 сентября, «Ленте.ру» сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

Приговор россиянину вынесла коллегия из трех федеральных судей. Так как свою вину он не признал, суд пришел к выводу, что его исправление возможно лишь при лишении свободы. К тому же во время следствия сотрудники спецслужбы неоднократно получали от мужчины угрозы расправы, также он угрожал взорвать здания ФСБ.

Теракт в Архангельске произошел 31 октября 2018 года — смертник вошел в здание ФСБ, достал из сумки самодельное взрывное устройство и взорвал его. Пострадали трое сотрудников ведомства, преступником оказался 17-летний молодой человек. Он погиб. Дела возбудили по двум статьям — 205-й УК РФ («Теракт») и части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконное ношение боеприпасов»), но в связи с гибелью террориста дело было прекращено.