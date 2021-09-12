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Напавший на семью чеченцев в Стамбуле оказался террористом из Сирии

WarGozo: преступник, напавший на семью чеченцев в Стамбуле, — боевик группировки ХТШ
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Фото: Dmitriy Frantsev / Unsplash

Преступник, напавший на семью чеченцев в Стамбуле, оказался террористом из группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (ХТШ, запрещена в России), в основном действующей на территории Сирии. Об этом пишет Telegram-канал WarGonzo.

Отмечается, что за нападавшим стоит полевой командир Абдул Хаким Шишани (Руслан Ажиев). По данным WarGonzo, в Турции боевик занимается вербовкой других террористов.

Речь идет о нападении на Шатоя Арснукаева Ахмеда, которое произошло 20 августа в Стамбуле. По словам мужчины, преступники окружили его с женой и дочкой и угрожали расправой. В обмен на безопасность Арсункаев должен был записать видео, на котором критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова.

Кроме того, 6 сентября в Стамбуле неизвестные избили сторонника Кадырова, 15 лет служившего в силовых структурах республики: с 2004 по 2019 год пострадавший якобы служил в полку имени Ахмата Кадырова.

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