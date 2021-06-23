Российских дипломатов на Ближнем Востоке предупредили о нападениях террористов

МВД Ливана предупредило российских дипломатов о возможных нападениях террористов группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (ХТШ, запрещена в России). Об этом пишет RT со ссылкой на ливанскую газету «Аль-Ахбар».

Одна из служб безопасности Ливана получила информацию о том, что боевики ХТШ хотят напасть на россиян, находящихся на Ближнем Востоке, — в частности, речь идет о тех, кто работает в Сирии и Ливане. Утверждается, что террористы планируют атаковать именно дипломатический корпус: похитить несколько россиян, устроить взрывы и организовать убийства.

В МВД Ливана считают, что такая информация может подтвердиться: ячейки ХТШ действительно действуют на севере страны.

Ливанские СМИ уже писали об угрозах нападения на россиян еще в начале июня. Однако начальник Главного управления общей безопасности МВД Ливана Аббас Ибрагим опроверг эту информацию и заявил, что дипломатам из РФ не поступает никаких угроз. В интервью газете «Коммерсантъ» он заявил, что россияне находятся в безопасности.

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