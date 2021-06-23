Мир
 
Последние новости
Путин прокомментировал наращивание войск НАТО у российских границ
Стоимость морских грузоперевозок рекордно подорожала из-за Китая
В России резко выросло число новых квартир в продаже
Путин напомнил об ответственности России за безопасность соседних стран
Ефремов попросил о смягчении наказания из-за психического расстройства
Путин пообещал гарантировать безопасность народа России
Шойгу заявил об угрозе американских ракет в Азии для России
ВОЗ похвалила реакцию России на рост заболеваемости COVID-19
Эксперты назвали опасные блюда шведского стола в отелях Турции
Новости партнеров
Прослушать новость

Российских дипломатов на Ближнем Востоке предупредили о нападениях террористов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Ammar Abdullah / Reuters

МВД Ливана предупредило российских дипломатов о возможных нападениях террористов группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (ХТШ, запрещена в России). Об этом пишет RT со ссылкой на ливанскую газету «Аль-Ахбар».

Одна из служб безопасности Ливана получила информацию о том, что боевики ХТШ хотят напасть на россиян, находящихся на Ближнем Востоке, — в частности, речь идет о тех, кто работает в Сирии и Ливане. Утверждается, что террористы планируют атаковать именно дипломатический корпус: похитить несколько россиян, устроить взрывы и организовать убийства.

В МВД Ливана считают, что такая информация может подтвердиться: ячейки ХТШ действительно действуют на севере страны.

Ливанские СМИ уже писали об угрозах нападения на россиян еще в начале июня. Однако начальник Главного управления общей безопасности МВД Ливана Аббас Ибрагим опроверг эту информацию и заявил, что дипломатам из РФ не поступает никаких угроз. В интервью газете «Коммерсантъ» он заявил, что россияне находятся в безопасности.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
الداخلية اللبنانية تبلغ وزارة الدفاع معلومات عن هجمات محتملة على دبلوماسيين روس
«Россия не жалеет усилий для тренировок ливанских сил безопасности»
Россия осудила нападение на сотрудника Генконсульства Украины в Петербурге
Раскрыто состояние пострадавших при нападении в Турции российских туристов
США отказались осудить обстрел российского посольства в Дамаске