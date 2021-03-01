Россия осудила нападение на сотрудника Генконсульства Украины в Петербурге

Россия осуждает нападение на сотрудника Генконсульства Украины в Санкт-Петербурге и выражает недоумение по поводу реакции Киева на этот инцидент. Таково содержание комментария официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованного на сайте ведомства.

«Мы решительно осуждаем это нападение. Не приемлем любые противоправные действия в отношении сотрудников дипломатических и консульских учреждений, где бы они ни находились. Принимаем все необходимые меры для обеспечения их нормального и безопасного функционирования на территории России в соответствии с нормами международного права», — заявила Захарова.

Она рассказала, что пострадавшему оказали необходимую помощь, а нападавшего — недавно освободившегося из тюрьмы — задержали. Исполняющий обязанности украинского генконсула в разговоре с российской стороной подчеркнул, что на Украине не видят в произошедшем политической подоплеки — однако позже Киев отправил в Москву сразу две ноты протеста, а украинские дипломаты осветили это в Twitter.

«Подобная реакция Киева вызывает недоумение», — заявила Захарова и напомнила, что многократные случаи нападения на российскую дипломатическую миссию в Киеве, нападения на дипломатов и порчи их имущества до сих пор не расследованы. Она порекомендовала украинским коллегам «навести порядок у себя дома».

Инцидент, о котором идет речь, произошел 19 февраля. Российский гражданин, записавшийся на консульский прием, напал с ножом на дежурного коменданта украинского генконсульства. Дипломат получил незначительные порезы и на следующий день вернулся к работе.