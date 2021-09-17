ФСБ задержала двух главарей террористической организации

В московском регионе сотрудники ФСБ пресекли деятельность террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России), задержав двух ее главарей и пятерых участников. Об этом рассказалТАСС источник в правоохранительных органах.

По его словам, задержанные были наиболее активными участниками сообщества. Решением суда они заключены под стражу.

Ранее сообщалось, что ФСБ провела спецоперацию в Крыму, в ходе которой задержала главарей и участников подпольной ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир». У задержанных изъяли пропагандистскую литературу и телефоны с запрещенными материалами.