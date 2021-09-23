На Урале арестовали пятерых членов террористической ячейки

ФСБ в ходе трех спецопераций в сентябре задержала 15 членов террористического сообщества в Свердловской области, пятеро из них были арестованы. Об этом сообщает ТАСС.

«В отношении пятерых задержанных лиц возбуждено три уголовных дела, ко всем задержанным злоумышленникам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ФСБ. Остальные десять человек, которые являются иностранцами, будут выдворены из России с закрытием въезда на различные длительные сроки.

В ходе спецопераций сотрудники ФСБ также изъяли три килограмма взрывчатки у задержанных на Урале. «Участники ячейки изготовили самостоятельно в целях реализации своих преступных планов», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее в сентябре в московском регионе сотрудники ФСБ пресекли деятельность террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России), задержав двух ее главарей и пятерых участников. Решением суда они заключены под стражу.