В Омске задержали членов террористической ячейки

Полицейские в Омске задержали членов законспирированной радикальной террористической ячейки, собиравшихся вступить в ряды международной террористической организации, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Омской области.

Отмечается, что спецоперацию провела УФСБ России по Омской области при участии УМВД России по региону и силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Омской области.

В ведомстве заявили, что иностранные граждане занимались пропагандой терроризма и предпринимали попытки склонить своих знакомых вступить в радикальную организацию. В отношении трех членов ячейки возбудили уголовные дела, остальные иностранные граждане, принимавшие участие в деятельности радикальной группы, будут выдворены из России.

Ранее стало известно, что в Казани 17-летнего студента заподозрили в терроризме и устроили ему допрос длительностью в шесть часов из-за прогулов в техникуме. Информация о том, что студент собирается взорвать свой техникум, у руководства школы появилась якобы от его родной тети.