В Казани студента приняли за террориста из-за прогулов

В Казани 17-летнего студента заподозрили в терроризме и устроили ему допрос длительностью в шесть часов из-за прогулов в техникуме. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Информация о том, что студент собирается взорвать свой техникум, у руководства школы появилась якобы от его родной тети. Он часто пропускал учебу, социальный педагог позвонил узнать причину прогулов — тетя ответила, что тот подрабатывает.

Через некоторое время студента пригласили к завучу — там его ждали сотрудники полиции. По его словам, «долго не стали разбираться, а просто скрутили и повезли в отдел». Его допрашивали около шести часов и забрали телефон. В полиции он отвечал, что обвинения были необоснованными. Вскоре его отпустили, сняв отпечатки пальцев.

Когда он позвонил своей тете узнать, правда ли она обвинила его в намерении взорвать учебное заведение, та ответила, что это был «испорченный телефон» и социальный педагог все неправильно понял.

11 мая в Казани произошло нападение на гимназию №175 в Казани произошло утром. 19-летний нападавший Ильназ Галявиев пришел в учебное заведение с оружием и открыл стрельбу по ученикам и преподавателям. Погибли девять человек, пострадали 24. Возбуждено дело о массовом убийстве. Галявиев заключен под стражу.