В Туле задержали вербовавших людей для боев в Сирии радикальных исламистов

ФСБ, МВД и Росгвардия задержали в Туле вербовавших людей в Сирию радикальных исламистов

В️ Туле задержали сторонников радикального ислама, которые вербовали людей для участия в боевых действиях в Сирии. Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Операцию по задержанию проводили сотрудники регионального управления ФСБ России, МВД и Росгвардии.

Как сообщил собеседник агентства, по предварительным данным, задержанные вербовали людей для участия в боевых действиях на стороне бандформирований в Сирии.

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