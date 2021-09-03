В Госдуме назвали число предотвращенных терактов за первую половину 2021 года

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев назвал число терактов, предотвращенных в России за первую половину 2021 года. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета.

Пискарев отметил, что, по информации Генпрокуратуры, за данный период в стране были предотвращены на стадии приготовления и покушения 18 преступлений по статье 205 УК РФ «Террористический акт». Депутат подчеркнул, что результатом системной работы по борьбе с терроризмом стало существенное снижение преступлений этой направленности в России. При этом он заявил, что терроризм не знает границ и опасность его распространения по миру не ослабевает.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае на два месяца арестовали экстремистов, планировавших устроить теракт в полиции Кисловодска. Их обвинили в организации и участии в деятельности экстремистской организации, приготовлении к теракту и незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств. Помимо готовивших взрыв в местном отделении полиции, были задержаны связанные с ними экстремисты, готовившие деньги боевикам в Сирию.

