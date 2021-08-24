В ЛНР заявили о предотвращении теракта

Министерство государственной безопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявило, что предотвратило теракт, который готовили украинские спецслужбы. Об этом 24 августа сообщает «Луганский информационный центр».
В пресс-службе МГБ утверждают, что теракт должен был случиться в городе Красный Луч 23 августа, накануне празднования 30-летия независимости Украины. Планировалось дистанционно взорвать четыре бомбы «на центральной аллее города по улице Ленина, в районе площади имени Кирова и средней школы № 10».
Приказ о проведении теракта отдал начальник третьего управления Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях Виталий Винниченко, считают в МГБ. На него заведут уголовное дело.
«Всю ответственность за проводимый террор против мирного населения Донбасса и негуманные способы ведения войны возлагаем на руководство СБУ и официальные киевские власти», — добавили в министерстве.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал враньем утверждения, что его армия обстреливает мирных жителей в Донбассе. «Мы отвечали боевикам только тогда, когда они стреляли по нашим военным. Но чтобы отправлять убивать, стрелять по мирным жителям — это все вранье. А с той стороны стреляют по мирным жителям», — сказал он.