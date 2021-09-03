Столицу Сирии обстреляли с воздуха

Дамаск подвергся авианалету. Об этом сообщил государственный телеканал Ikhbariya.

Средства ПВО отражают ракетный обстрел. Телеканал продемонстрировал кадры работы зенитных систем в столице Сирии и ее окрестностях.

Информации о жертвах и разрушениях пока нет. Также пока неизвестно, кто обстрелял территорию Арабской Республики. Однако ранее аналогичные налеты проводила Армия обороны Израиля, ее целями называли объекты, связанные с ливанским движением «Хезболла». Эта организация, признанная в Израиле террористической, воюет на стороне президента Сирии Башара Асада.

На вооружении сирийских ПВО стоят комплексы российского производства «Бук-М2Э» и «Панцирь-С».