Мир
 
Последние новости
Центробанк России описал сценарий нового мирового финансового кризиса
Для россиян подешевел один музыкальный сервис
Дефицит кадров вынудил McDonald's нанять детей
Неизвестный стал соседом Тейлор Свифт
В Раде заявили о желании Байдена уйти в туалет во время переговоров с Зеленским
Ученые из Колумбии рассказали о «загадочном элементе» нового штамма коронавируса
Переехавшие в деревню россияне рассказали о плюсах жизни вдали от города 
Росимущество согласилось с идеей передачи конфискованного товара нуждающимся
В Киеве придумали «гарантированный» способ сохранить транзит газа
Новости партнеров
Прослушать новость

Столицу Сирии обстреляли с воздуха

Столица Сирии Дамаск подверглась авианалету
Перейти в «Мою Ленту»
Архивное фото
Архивное фото
Фото: Omar Sanadiki / Reuters

Дамаск подвергся авианалету. Об этом сообщил государственный телеканал Ikhbariya.

Средства ПВО отражают ракетный обстрел. Телеканал продемонстрировал кадры работы зенитных систем в столице Сирии и ее окрестностях.

Информации о жертвах и разрушениях пока нет. Также пока неизвестно, кто обстрелял территорию Арабской Республики. Однако ранее аналогичные налеты проводила Армия обороны Израиля, ее целями называли объекты, связанные с ливанским движением «Хезболла». Эта организация, признанная в Израиле террористической, воюет на стороне президента Сирии Башара Асада.

На вооружении сирийских ПВО стоят комплексы российского производства «Бук-М2Э» и «Панцирь-С».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Израиль обстрелял территорию Сирии
Американские военные попали под обстрел в Сирии
Израиль обстрелял из танков территорию Сирии