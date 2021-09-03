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Российский дипломат рассказала о «политическом заказе» в работе ОЗХО

Дипломат Евстигнеева: Россия отвергает все прошлые и будущие доклады группы ОЗХО по Сирии
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Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Зампостпреда России при ОЗХО Анна Евстигнеева рассказала, что Москва отвергает прошлые и все будущие доклады Группы по расследованию и идентификации Организации по запрещению химического оружия (ГРИ ОЗХО) по Сирии. Об этом она заявила на заседании Совета Безопасности ООН, передает РИА Новости.

По ее словам, целью данной нелегитимной группы, которая была создана в нарушение принципа консенсуса и статьи 15 Конвенции запрещении химоружия, является отработать политический заказ против Дамаска. Евстигнеева отметила, что сирийское химдосье стало инструментом наказания для тех, кто не нравится отдельным государствам. В то же время число доказательств грубых нарушений Конвенции о запрещении химического оружия со стороны технического секретариата организации все растет, подчеркнула российский дипломат.

Ранее заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить заявил о подготовке боевиками фальшивой химатаки в Сирии. По данным российских военных, террористы планировали инсценировать «химическую атаку» на линии соприкосновения в районах населенных пунктов Серакаб и Хан-Шейхун. Отмечается, что боевики также хотели привлечь к постановочным съемкам организацию «Белые каски» и местные медиаресурсы.

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