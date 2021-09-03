Российский дипломат рассказала о «политическом заказе» в работе ОЗХО

Зампостпреда России при ОЗХО Анна Евстигнеева рассказала, что Москва отвергает прошлые и все будущие доклады Группы по расследованию и идентификации Организации по запрещению химического оружия (ГРИ ОЗХО) по Сирии. Об этом она заявила на заседании Совета Безопасности ООН, передает РИА Новости.

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По ее словам, целью данной нелегитимной группы, которая была создана в нарушение принципа консенсуса и статьи 15 Конвенции запрещении химоружия, является отработать политический заказ против Дамаска. Евстигнеева отметила, что сирийское химдосье стало инструментом наказания для тех, кто не нравится отдельным государствам. В то же время число доказательств грубых нарушений Конвенции о запрещении химического оружия со стороны технического секретариата организации все растет, подчеркнула российский дипломат.

Ранее заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить заявил о подготовке боевиками фальшивой химатаки в Сирии. По данным российских военных, террористы планировали инсценировать «химическую атаку» на линии соприкосновения в районах населенных пунктов Серакаб и Хан-Шейхун. Отмечается, что боевики также хотели привлечь к постановочным съемкам организацию «Белые каски» и местные медиаресурсы.

