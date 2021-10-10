Монахиня провела четыре года в плену у радикалов в Мали

Колумбийская монахиня-францисканка Глория Сесилия Нарваес провела более четырех лет в плену у боевиков радикальной группировки «Фронт освобождения Масина», связанной с террористической сетью «Аль-Каида» (запрещена в России). О ее освобождении в субботу, 9 октября, сообщила канцелярия президента африканской страны в Twitter-аккаунте.

По информации канцелярии, Нарваэс была похищена 7 февраля 2017 года недалеко от границы Мали с Буркина-Фасо. Летом 2018 года она появилась на видеокадрах, опубликованных террористической организацией «Группа поддержки ислама и мусульман». Вместе с ней на видео была замечена другая заложница, правозащитница Софи Петронен из Франции, похищенная экстремистами в Мали в конце 2016 года, и которую власти Франции также вызволили из плена ранее.

В президентской канцелярии не уточнили, какая именно группировка удерживала Нарваес. Информации о выкупе за ее освобождение не поступало.

Ситуация в Мали нестабильна с 2012 года. Тогда повстанцы-туареги и несколько группировок исламистов захватили север страны, создав самопровозглашенное Независимое государство Азавад. В 2013 году Франция ввела в Мали войска, вернув территорию под контроль центральных властей африканской республики. С тех пор исламисты используют этнические противостояния для вербовки боевиков.