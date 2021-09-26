В малийской тюрьме умер осужденный за организацию геноцида экс-полковник Руанды

Экс-полковник армии Руанды Теонесте Багосора (Theoneste Bagosora) умер в тюрьме в столице Мали Бамако, об этом сообщила радиостанция RFI со ссылкой на заявление администрации пенитенциарного учреждения, передает ТАСС.

Бывший военнослужащий был осужден за организацию геноцида этноса тутси в 1994 году, его приговорили к 35 годам заключения. Он скончался в тюремной больнице в возрасте 80 лет.

Как сообщила радиостанция, первым о смерти Багосора заявил его сын, позднее администрация тюрьмы в Бамако подтвердила эту информацию. Отмечается, что экс-полковник в 90-е годы был заместителем министра обороны Руанды.

После геноцида он бежал в Камерун и был арестован в 1996 году, суд над ним начался в 2002. Международный трибунал ООН по Руанде спустя шесть лет приговорил его к пожизненному заключению, но позднее срок был сокращен.

В декабре 2011 года Международный трибунал ООН также приговорил к пожизненному заключению бывшего председателя правящей партии MRND и его заместителя за организацию в 1994 году геноцида народности тутси. Суд под председательством Дэнниса Байрона (Dennis Byron) вынес приговор в отношении Матье Нгирумпатсе (Mathieu Ngirumpatse) и Эдуарда Карамеры (Edouard Karemera) единогласно.

В результате ста дней геноцида в Руанде погибли около 800 тысяч человек (до 20 процентов населения страны). Большинство жертв представляли этническое меньшинство из народности тутси, которых правительство, состоявшее из представителей народа хуту, обвинило в попытке порабощения Руанды. Среди погибших также были представители так называемых «умеренных хуту», которых власти обвинили в предательстве.

