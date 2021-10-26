Полиция ищет преступника, сбежавшего из-под стражи из психиатрической больницы в Астрахани

Осужденный за бандитизм россиянин сбежал из психиатрической лечебницы Астрахани — полиция объявила его в розыск и опубликовала фото беглеца. Об этом во вторник, 26 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

Сообщается, что 40-летний Алханов Магомед Хасанович 26 октября сбежал из-под стражи из отделения психиатрической больницы Астрахани. Ранее он был осужден по статье 209 («Бандитизм») УК РФ.

В данный момент полиция совместно с другими ведомствами проводит целый комплекс мероприятий для поимки беглеца.