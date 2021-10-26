Троих мужчин из ОПГ посадили на сроки от 19 до 25 лет за убийство мэра Копейска

Суд приговорил к срокам от 19 до 25 лет троих фигурантов дела об убийстве мэра Копейска

В Челябинской области суд вынес приговор трем местным жителям из ОПГ, признав их виновными в убийстве мэра Копейска Сергея Вялова, которого зарезали возле дома 30 августа 1994 года. Они сядут на сроки от 19 до 25 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Следствием и судом установлено, что в августе 1994 года мужчины убили градоначальника, подожгли в том же году здание городской налоговой инспекции, а затем вплоть до 2004 года совершили еще убийства и два покушения.

Троим фигурантам дела суд назначил 25, 20 и 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Сроки получили бывший депутат горсовета Копейска Владимир Булдашев, его племянник Алексей Соколов и киллер Радик Ишбулатов, уточняет URA.RU. Максимальное наказание получил Булдашев, который также должен выплатить сыну погибшего мэра два миллиона рублей, с его сообщников взыскано еще по миллиону рублей в пользу потерпевших.

Кроме того, суд признал их виновными в убийстве бизнесмена Валерия Бондаренко.

Поводом для устранения мэра стал его отказ узаконить сомнительную земельную сделку, на которой настаивал Булдашев.

Вялова нашли в ночь на 30 августа 1994 года с ножевыми ранениями во дворе его дома. В 1998 году Ишбулатов застрелил криминального авторитета Владимира Венкова, известного как Птеня. Фигуранты дела также убили директора агрофирмы «Спутник» Владимира Курятникова и директора кооператива «Вперед» Бондаренко.

Ишбулатов, Соклов и Булдашев уже были осуждены на длительные сроки.