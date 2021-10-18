Суд начал процесс по делу киллеров из Ореховской ОПГ

Московский областной суд начал процесс по делу предполагаемых участников группировки, созданной из выходцев города Кемерово и входившей в Ореховскую организованную преступную группу (ОПГ). Об этом сообщает «Коммерсант».

Подсудимыми являются уроженцы Кемерово Сергей Фролов (Болтон), Владимир Гольчевский, Станислав Пушкарев, а также Беслан Асакаев, Сулейман Виситов, Анзор Догушев, Гарник Саркисян и Аслан Сулейманов. Их обвиняют в 14 убийствах и 8 покушениях, незаконном обороте оружия и боеприпасов, участии в преступном сообществе и бандитизме. Подчеркивается, что рассмотрение дела затянулось, в частности, из-за трудностей с отбором присяжных.

Как отмечает издание, «кемеровские» были обособлены от других членов Ореховской ОПГ. При этом главарь группировки Дмитрий Белкин (Белок) гордился преданной ему лично группой киллеров, уверяя, что «они могут все». Задержали бандитов во время подготовки покушения на владельца одинцовского рынка Сергея Журбу. По данным расследования, они намеревались сжечь бизнесмена в его машине, выстрелив в нее из гранатомета РПГ-7.

В апреле сообщалось, что участник Ореховской ОПГ Александр Пустовалов (прозвище Саша Солдат), осужденный на 24 года колонии строгого режима, просил досрочно освободить его от отбывания наказания. Представители ФСИН и следственных органов поддержали эту меру, но прокуратура не позволила преступнику выйти на свободу.

Ореховская группировка сформировалась в конце 1980-х в Москве. На ее счету по меньшей мере 50 убийств. Разгром ОПГ начался в 1998 году, когда был застрелен следователь Юрий Керезя, занимавшийся делом банды. Вскоре после этого были задержаны и осуждены на длительные сроки большинство организаторов и рядовых членов группировки. Ее лидеры Сергей Буторин (Ося) и Дмитрий Белкин (Белок) скрывались за границей, однако в итоге были задержаны и выданы России, где их приговорили к пожизненному заключению.