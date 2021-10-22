На бывшего губернатора Хабаровского края Фургала заведены новые дела

Адвокат: против Фургала возбуждены два новых дела о создании ОПГ и крупном мошенничестве

Следственный комитет России возбудил два новых уголовных дела против бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Борис Кожемякин.

По его словам, расследования ведутся по статьям 210 УК РФ («Организации преступного сообщества») и 159 УК РФ («Особо крупное мошенничество»). Защитник отметил, что обвинение Фургалу по заведенным делам еще не предъявили. Следователь также не уведомил защиту о новых делах.

Адвокат заявил ходатайство о прекращении дела об убийствах на основании отсутствия состава преступления в действиях Фургала.