Убившего генерала ФСИН россиянина осудили на 18 лет

Забайкальский краевой суд приговорил 63-летнего Николая Макарова к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом в четверг, 28 октября, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального следственного управления Следственного комитета России (СКР) Егор Марков.

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Кроме того, Макаров обязан возместить моральный и материальный вред родственникам убитых — по два миллиона рублей.

Как установили следствие и суд, Макаров 24 апреля 2021 года на охотничьей заимке под Читой беспричинно расстрелял двух человек — начальника УФСИН по Забайкальскому краю генерал-майора Евгения Шихова и охотника Виталия Раздобреева.

В результате 52-летний Шихов погиб на месте, 41-летний Раздобреев скончался по дороге в больницу. «Как установлено в ходе следствия, Макарову приснилось, что приехавшие в егерский домик охотники хотят его убить, и он, проснувшись, взял собственную незаконно хранившуюся двустволку и открыл огонь по сидевшим за столом», — сообщил Марков.

Убийца был обезврежен другими охотниками и егерями и в качестве подозреваемого дал развернутые признательные показания сразу после преступления. Однако позднее в ходе следствия и на суде от них отказался, выдвинув несколько других версий и обвиняя в убийстве одного из свидетелей.

«Доводы обвиняемого были тщательно исследованы в суде и опровергнуты — как показаниями свидетелей, так и объективными данными, — рассказала "Ленте.ру" Ксения Скорикова, старший прокурор отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов СКР Прокуратуры Забайкальского края. — На орудии убийства обнаружено его ДНК, на руках и одежде — продукты выстрела, причем именно в тех местах, которые подтверждают слова свидетелей и опровергают доводы обвиняемого».

По ее словам, признательные показания Макарова, от которых он отказался, последовательны и логичны, а все выдвинутые им версии — абсурдны и запутаны. Убедить суд он не смог, его версии сочли попыткой переложить ответственность на других.