Застреливший главу ФСИН Забайкалья арестован

Расстрелявший начальника управления ФСИН по Забайкальскому краю местный житель арестован. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Ингодинском районном суде Читы.

Он останется под стражей до 24 июня.

62-летнему мужчине, трудившемуся подсобным рабочим на охотничьем кордоне, предъявлено обвинение по пунктам «а, и» части 2 статьи 105 («Убийство двух человек, совершенное из хулиганских побуждений») УК РФ.

Как уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, арестованного зовут Николай Макаров. Ранее он был судим за кражу и хулиганство. Также мужчина злоупотреблял алкоголем.

Ранее арестованный рассказал о причине расправы. По его словам, сначала он выпивал с приехавшими на охоту генералом и его сопровождающими. Затем он почувствовал себя нехорошо и пошел спать. Но во сне рабочий услышал, что гости хотят его убить. Тогда он взял свое ружье ТОЗ-34, вошел в гостевую комнату и открыл огонь. Генерал Евгений Шихов погиб на месте от огнестрельного ранения в живот. Второй раненый, случайно оказавшийся в том же доме — местный предприниматель 1980 года рождения, который привез груз для охотхозяйства — скончался от потери крови.

Трагедия произошла в субботу, 24 апреля, около 17:00 по местному времени на территории охотничьего кордона возле поселка Урульга Карымского района.