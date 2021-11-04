Арестованный в Турции российский турист рассказал о попытках потушить пожар

Один из российских туристов, Дмитрий Коршунов, арестованный в Турции по подозрению в поджоге леса, рассказал о попытках потушить пожар. Об этом он сообщил в беседе с RT.

Он признался, что пойти на Ликийскую тропу его позвал один из знакомых и по сути он оказался там случайно. Коршунов подчеркнул, что когда они заметили пожар, то попытались сами потушить огонь. «Окапывали огонь и обкладывали его камнями, чтобы он не пошел дальше по ветру», — заявил он и добавил, что все передвижения были зафиксированы на электронных часах. Эти данные туристы планируют использовать на суде, чтобы доказать свою невиновность.

Коршунов отметил, что когда на место прибыли пожарные, туристы отошли в лес, где встретили местных жителей. Те попросили их остаться на месте и поговорить с полицией, но в итоге путешественников доставили в участок. «Изначально мы чувствовали себя свидетелями», — пояснил он, но добавил, что в ходе допроса стало ясно, что их подозревают в поджоге. Сейчас россияне находятся под подпиской о невыезде. Заседание суда назначено на 16 ноября.

Об аресте семи российских туристов в Турции стало известно в конце октября. По словам туристов, они наткнулись на природный пожар и решили его потушить. Когда поняли, что сами не справятся, россияне вызвали на Ликийскую тропу службу спасения, а на выходе из леса их арестовали местные полицейские.

Россиян доставили в отделение и предоставили адвоката, который не разговаривал по-английски. Туристы пожаловались, что российское консульство на обращения никак не реагирует и попросили интернет-пользователей распространить информацию об их аресте. Позднее россиян освободили из-под стражи.