В Турции отпустили арестованных за поджог лесов российских туристов

Суд в турецкой Анталье освободил из-под стражи семерых граждан России, арестованных по обвинению в поджоге леса. Об этом ТАСС рассказал вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Правозащитник уточнил, что суд удовлетворил жалобу адвокатов и избрал подозреваемым меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. При этом он не уточнил, какая именно мера им сейчас избрана.

25 октября группа из семи российских туристов заявила, что их арестовали в турецкой Анталье за поджог, который они не совершали. По словам туристов, они наткнулись на природный пожар и решили его потушить. Когда поняли, что сами не справятся, россияне вызвали на Ликийскую тропу службу спасения, а на выходе из леса их арестовали местные полицейские.

Россиян доставили в отделение и предоставили адвоката, который не разговаривал по-английски. Туристы пожаловались, что российское консульство на обращения никак не реагирует и попросили интернет-пользователей распространить информацию об их аресте.