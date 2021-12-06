Появилось видео из российской колонии после пожара с одним погибшим

Последствия пожара в исправительной колонии №4, расположенной в Новгородской области, попали на видео. Запись показал Telegram-канал «112».
На кадрах видны помещения для хранения спальных принадлежностей, на постройке видны следы пожара.
Предварительная причина возгорания — короткое замыкание. В результате инцидента четыре человека были госпитализированы с отравлением продуктами горения, один заключенный погиб. Всего были эвакуированы 30 человек.
В помещении загорелись матрасы, уточнили в Следственном комитете России.