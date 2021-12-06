Следствие проверит версию пожара в российской колонии из-за непогашенного окурка

СКР начал проверку после пожара в новгородской колонии, где погиб один заключенный

Следственный комитет России (СКР) разбирается с обстоятельствами пожара, произошедшего в новгородской колонии, в результате которого погиб один заключенный и четверо пострадали. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

По данным СКР, возгорание в колонии №4 в Валдае началось ранним утром 6 декабря. В одной из камер нашли погибшим мужчину 1994 года рождения. Еще четверо осужденных были госпитализированы после пожара. Следователи намерены осмотреть место происшествия. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Пожар мог начаться из-за непотушенного окурка, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. Также рассматривается версия о возгорании неучтенного электроприбора.

В региональном управлении ФСИН уточнили, что в 6:00 по местному времени возгорание началось в помещении для хранения постельных принадлежностей штрафного изолятора. Сотрудники колонии эвакуировали 29 заключенных и выдали им самоспасатели. Одного осужденного нашли без признаков жизни, реанимационные мероприятия результатов не дали, была констатирована его смерть из-за отравления продуктами горения. Четверых госпитализировали.

На ликвидацию пожара потребовалось полтора часа. Его площадь составила девять квадратных метров.