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09:23, 26 апреля 2023Силовые структуры

Два уголовных дела возбудили по факту пожара в уральском поселке

СКР возбудил два уголовных дела из-за пожара в поселке Сосьва Свердловской области
СюжетПожары в России

Кадр: Telegram-канал МЧС России

Следственный комитет России (СКР) возбудил два уголовных дела из-за пожара в поселке Сосьва Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС

Первое дело возбуждено по статье 293 («Халатность»), а второе — по 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

Ранее стало известно, что спасатели ищут 89-летнюю пенсионерку, которая проживала в одном из домов. В российском поселке дотла сгорели 150 построек, 110 из которых — жилые дома. Из охваченного огнем поселка эвакуировали 610 жителей, среди которых 140 детей.

Пожар в Сосьве Свердловской области начался во вторник, 25 апреля, в населенном пункте ввели режим ЧС. Огонь охватил больше сотни домов, погиб один человек — его тело нашли при разборе завалов после пожара. Возгорание локализовали на площади 9 тысяч квадратных метров, от огня удалось спасти около 1,2 тысячи домов.

В Свердловской области огонь также распространился в населенных пунктах Висим и Таежный. В последнем загорелся 21 дом, 16 из которых жилые. Из горящих построек эвакуировали 27 человек, о погибших и пострадавших не сообщалось.

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Екатерина Власова
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