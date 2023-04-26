Пожар в уральском поселке уничтожил колонию и дома ее сотрудников

ФСИН: пожар в Сосьве уничтожил ЛИУ-23 и дома сотрудников, им выплатят 300 тысяч рублей

Два уголовных дела возбудили по факту пожара в уральском поселке

Начало событий в новости Два уголовных дела возбудили по факту пожара в уральском поселке

В поселке Сосьва Свердловской области пожар полностью уничтожил лечебно-исправительное учреждение № 23 (ЛИУ), где отбывали наказание осужденные с туберкулезом и ВИЧ, а также жилые дома его сотрудников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

По поручению директора ведомства Аркадия Гостева создана комиссия в связи с чрезвычайной ситуацией. В огне сгорели свыше 110 домов, в том числе сотрудников ЛИУ. Им будет выплачена материальная помощь в размере 300 тысяч рублей. Решается вопрос об их размещении во временное жилье.

В Сосьву направлены ведомственные психологи для оказания психологической помощи пострадавшим.

Содержащиеся в колонии осужденные эвакуированы в другие исправительные учреждения. Пострадавших среди них нет, так же как и потерь среди личного состава.

Ранее 26 апреля сообщалось, что Следственный комитет России возбудил два уголовных дела из-за пожара в поселке Сосьва. Первое дело возбуждено по статье 293 («Халатность»), а второе — по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

Погиб один человек — его тело нашли при разборе завалов.

Пожар в Сосьве Свердловской области начался во вторник, 25 апреля, в населенном пункте ввели режим ЧС. Возгорание локализовали на площади девять тысяч квадратных метров, от огня удалось спасти около 1,2 тысячи домов.