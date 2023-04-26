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07:51, 26 апреля 2023Россия

В частично сгоревшем российском поселке ввели режим ЧС

В поселке Сосьва Свердловской области, где сгорели 92 дома, ввели режим ЧС
СюжетПожары в Свердловской области
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

В поселке Сосьва Свердловской области, где огонь охватил почти 100 строений, власти ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых, его цитирует «Интерфакс».

«Постановлением главы Сосьвинского района на территории возгорания в связи с широким охватом территории и возможной угрозы людям введен режим ЧС», — сообщил Горелых.

Он добавил, что для ликвидации последствий пожаров в российском поселке начальник ОВД Олег Якимов ввел план «Тайфун».

Пожар в поселке Сосьва начался во вторник, 25 апреля. Там сгорели 92 строения, при разборе завалов обнаружили тело одного погибшего. Из-за пожара эвакуировали осужденных из лечебно-исправительного учреждения.

В Свердловской области огонь также распространился в населенных пунктах Висим и Таежный. В последнем загорелся 21 дом, 16 из которых жилые. Из горящих построек эвакуировали 27 человек, о погибших и пострадавших не сообщалось.

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Анастасия Шейкина
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